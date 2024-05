La storia siete voi: il Rally Valli Ossolane celebra i suoi campioni

Il Rally Valli Ossolane si prepara a celebrare gli interpreti di una storia lunga sessant’anni: a loro è stato dedicato un evento in programma venerdì 31 maggio a Domodossola, promosso in collaborazione con la testata locale News24. Sarà questo il primo di una serie di eventi collaterali che accompagnerà gli appassionati alla partenza della 60^ edizione della gara, pronta a coinvolgere il VCO sabato 15 e domenica 16 giugno, fine settimana che chiamerà all’agonismo non solo gli interpreti della Coppa Rally di Zona 1 ma anche molti equipaggi provenienti dal resto d’Italia.

“Crediamo nel Rally Valli Ossolane, nella sua storia ed in tutto quello che ha regalato, in sessant’anni, agli appassionati – il commento di Claudio Zagami, presidente di Scuderia New Turbomark – assieme a News24 abbiamo organizzato un evento dedicato a chi ha contribuito a rendere la gara unica, ai suoi principali interpreti. Questo è il motivo che ci ha spinto ad intitolare la manifestazione con La storia siete voi, un concetto rivolto a tutti i protagonisti della gara, non solo agli equipaggi che l’hanno affrontata ma anche a tutti coloro che si sono spesi per renderla unica”.

L’evento sarà ospitato dalla discoteca Trocadero di Domodossola e farà da apripista ad una serie di iniziative che guarderanno alla tradizione, a tutto quello che il Rally Valli Ossolane ha proposto nel suo lungo percorso con una rassegna dedicata al materiale che lo ha caratterizzato in sessant’anni di storia.