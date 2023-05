Alpe di Siusi: un paradiso per chi ama le vacanze attive

La Seiser Alm, ovvero l’Alpe di Siusi, è una meta paradisiaca per tutti coloro che amano le vacanze attive, sia che la scelgano come meta per le vacanze estive, sia che optino per un periodo di vacanze invernali; la regione dolomitica dell’Alpe di Siusi, infatti, che è l’altopiano più esteso d’Europa, ha una grandissima varietà di proposte turistiche, sia nelle stagioni primaverile ed estiva, sia in quelle autunnale e primaverile. Peraltro è un territorio che si presta a tutte le categorie turistiche: single, coppie, gruppi di amici, famiglie con bambini al seguito.

A prescindere dalla stagione, se avete intenzione di passare una vacanza attiva in uno dei territori più belli di tutto l’Alto Adige, il consiglio migliore che vi possiamo dare è quello di prenotare il vostro soggiorno altoatesino in questi appartamenti sull'Alpe di Siusi situati in una posizione davvero strategica; appena usciti dall’hotel, infatti, ci troveremo già immersi in uno stupendo paradiso naturale, pronti a goderci la nostra vacanza attiva.

L’Alpe di Siusi in primavera e in estate

La primavera ha un fascino davvero incredibile sull’Alpe di Siusi, è il periodo in cui la natura si risveglia e si riempie di mille colori; le nevi cominciano a sciogliersi, anche se in alcune zone è possibile ancora mettere gli sci ai piedi. I bellissimi sentieri invitano a passeggiate rilassanti così come a escursioni impegnative; le famiglie con bambini potranno seguire i percorsi più facili dove è possibile camminare tranquillamente anche con il passeggino.

Qualsiasi sia l’andatura e l’allenamento, lo spettacolo naturale che potrete ammirare è da togliere il fiato; sarete infatti circondati dalle maestose cime del Gruppo delle Odle e del Puez, il Sassopiatto, il Sassolungo, il gruppo del Sella, la Marmolada, lo Sciliar e tante altre ancora.

L’Alpe di Siusi, inoltre, è una meta molto ricercata da chi ama praticare il ciclismo e la mountain bike; avrete a disposizione circa 600 km di piste ciclabili; ce n’è per tutti i gusti. Tra l’altro, girando con la bici si avrà la possibilità di scoprire da vicino tutti quegli incantevoli paesini che circondano Castelrotto e Fiè; sarà possibile raggiungere località interessanti come San Costantino, Sant’Osvaldo, Umes e tante altre ancora.

Anche chi ama il golf troverà nell’Alpe di Siusi il suo paradiso; qui infatti c’è il bellissimo campo da golf a San Vigilio Siusi immerso nello splendido paesaggio naturale della zona dello Sciliar. Sarà possibile giocare da marzo fino a novembre.

Se invece le vostre vacanze sono previste per il mese d’autunno, avrete la bellissima opportunità di godervi il viraggio dei colori degli alberi e delle piante; uno spettacolo struggente. L’autunno è anche il periodo del Törggelen, la tradizione che prevede una passeggiata e una successiva sosta in una locanda dove si potrà degustare il vino novello e mangiare lo speck e altre delizie altoatesine.

Chi sceglie l’Alpe di Siusi per le vacanze invernali avrà a disposizione poco meno di 200 km di piste da sci alpino e circa 80 km di piste per lo sci di fondo. Questa zona è perfetta anche per coloro che hanno il desiderio di imparare a sciare; il terreno dell’altopiano, infatti, non è eccessivamente ripido e conseguentemente è perfetto per chi non ha ancora una grande dimestichezza con gli sci ai piedi.