Caffoni e Grossi in testa al Valli dopo la prima giornata di prove FOTO

Caffoni e Grossi sono in testa dopo le prime tre prove del 60° Rally delle Valli Ossolane. Il pilota ossolano è il grande favorito per la vittoria finale, e nelle prime tre speciali lo ha dimostrato. Corre con l'obbiettivo di conquistare la gara di casa per la nona volta. Nella prima speciale di Druogno aveva chiuso con il quinto tempo ad oltre 2 secondi da Ivan Carmellino ed Elio Tirone, anche loro su Skoda Fabia come Caffoni e Grossi.

Davide però ha subito dimostrato di esserci andando a vincere a Fomarco e chiudendo la prova di Domobianca365 dietro di un centesimo a Mattia Pizio e Davide Cecchetto.

Dopo la prima giornata quindi alle spalle di Caffoni Grossi ci sono Carmellino e Tirone a 2.5, terzi Mattia Pizio e Davide Cecchetto 3.2, seguiti da Fabrizio Margaroli e Massimo Minazzi 10.7 e Igor Iani e Nicola Puliani a 12.1.