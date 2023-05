Chiorino: “La politica deve reagire a chi racconta che l’Italia è in declino”

“La politica deve reagire a chi ha voluto raccontare un’Italia destinata ad un declino inarrestabile. E la reazione deve basarsi su visione d’insieme, politiche industriali lungimiranti e misure pragmatiche per dare nuovo impulso al mondo del lavoro. Questi sono alcuni degli elementi su cui Regione Piemonte in linea con il Governo di Giorgia Meloni ha investito per intervenire con vigore su un cambio di rotta”. Lo ha dichiarato l’Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte per Fratelli d'Italia Elena Chiorino, invitata ai lavori del convegno “Le politiche attive del lavoro nell’economia post-pandemica. Scenari economici e sociali del nuovo sistema lavoro italiano” che si è tenuto ieri nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati a Roma. L’evento era promosso dal Presidente della Commissione Lavoro della Camera, On. Walter Rizzetto, e organizzata da UNILAVORO PMI e Radio Parlamentare.

L’Assessore Elena Chiorino nel suo intervento si è concentrata sui temi che sono stati al centro del suo mandato: l’importanza di orientamento, formazione continua e altamente qualificante che crea occupazione stabile e di qualità e che da risposte concrete anche al mondo produttivo, in cerca di figure specializzate per collocarsi al meglio sul mercato. “il compito della politica - ha sottolineato l’Assessore Chiorino - è quello di ampliare il ventaglio di possibilità destinate a lavoratori, piccole e medie imprese, micro imprese, imprese familiari o grandi gruppi, affinché sia in grado di acquisire maggiore orgoglio e consapevolezza del proprio valore che contribuisce a rendere unica la nostra Nazione nel mondo, sotto il grande brand “Made in Italy”.

“Competenze” è la parola chiave su cui concentrarsi: vale per i lavoratori che, possedendo adeguata professionalità, possono ambire ad impieghi che restituiscano soddisfazione; vale anche per le imprese, alle ricerca di lavoratori che sappiano contribuire alla capacità di sviluppo del nostro sistema produttivo. C’è competitività laddove ci sono adeguate competenze: queste si costruiscono solo con una formazione di qualità, che sia progettata mettendo al centro le esigenze delle imprese”.