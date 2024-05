Ministri delle finanze e governatori delle banche centrali dei paesi G7 a Stresa

Conto alla rovescia per il G7 della finanza a Stresa, sul Lago Maggiore. Il 24 e 25 maggio, infatti, i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono nella cittadina lacuale. I lavori saranno presieduti dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta.

Il forum, che riunisce sette potenze economiche mondiali (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America), prevede la prosecuzione dei lavori su alcune priorità tra cui il supporto all’Ucraina e gli asset finanziari russi, l’intelligenza artificiale, l’economia globale, le banche multilaterali di sviluppo, le iniziative su salute e finanza e la tassazione internazionale.

Intanto in previsione della riunione del G7 la questura di Verbania ha comunicato al Comune di Stresa di aver disposto l'istituzione di una zona rossa - ad accesso esclusivo - e di una zona gialla - ad accesso controllato.

I residenti e i domiciliati nella zona gialla sono stati invitati a munirsi di pass, che sarà possibile richiedere allo sportello del Palazzo dei Congressi, in piazzale Europa, nei giorni di giovedì 16 maggio (dalle ore 16.30 alle ore 21.00) e sabato 18 maggio (dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00).

La nota ricorda che le strade coinvolte nella zona gialle saranno:

Via De Martini dal civico n.1 al civico n.17 e dal civico n.2 al civico n.14 ; Via Massimo D’Azeglio; Via Cigala Fulgosi; Via Carducci dal civico n.36 al civico n.52; Via Duchessa Di Genova dal civico n.1 al civico n.47A e dal civico n.2 al civico n.24; Via Omarini; Via Del Crocifisso; Via Boggiani; Via Principe Di Piemonte; Via Monte Grappa; Via Leopardi; Via Fratelli Bandiera; Via Novara; Via Ugo Foscolo; Via Torino; Via Gilberto Borromeo; Via Sempione Nord dal civico n.1 al civico n.41; Via Prini