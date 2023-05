In biblioteca un nuovo appuntamento con Coccole e filastrocche

Torna anche a maggio alla biblioteca Contini l’ormai imperdibile appuntamento con le letture interattive di 'Coccole e filastrocche', l'iniziativa in collaborazione con Nati per leggere rivolta ai bimbi da 0 a 24 mesi.

Sabato 20 maggio alle ore 10.30 Sara Caprera propone canti, giochi e tante attività pensate apposta per far divertire i bambini presenti. “Perché -sottolineano dalla biblioteca- non è mai troppo presto per scoprire quante emozioni può regalare la lettura.

Per dedicare a tutti i giovanissimi partecipanti la giusta attenzione, è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per farlo basterà telefonare in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.domodossola.vb.it.