Elezioni regionali, i candidati incontrano le Confederazioni Piemontesi dell’Artigianato

Giovedì 16 maggio alle ore 10.30 al Circolo dei Lettori avrà luogo l’incontro tra i Candidati alla Presidenza della Regione Piemonte e le Confederazioni Piemontesi dell’Artigianato.

Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Piemonte e CasArtigiani Piemonte incontreranno Alberto Cirio, Sarah Di Sabato, Francesca Frediani, Gianna Pentenero, rispettivamente candidati per il Centrodestra, per il Movimento 5 stelle, per Piemonte Popolare e per il Centrosinistra.

Verranno affrontati e discussi i temi legati al mondo della micro, piccola e media impresa che costituiscono oltre il 95% del tessuto imprenditoriale piemontese.

In questa occasione verrà posto all’attenzione dei candidati il Documento di indirizzo per i candidati alla Presidenza della Regione Piemonte per elezioni regionali dell'8 e 9 giugno 2024: ‘Ripartire dall’artigianato per lo sviluppo del Piemonte’.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista del Sole 24 Ore Filomena Greco.