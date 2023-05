Servizi di consulenza pensionistica: a cosa servono?

Ogni lavoratore ha il diritto di percepire una pensione adeguata, ma soprattutto di conoscere con precisione quanto gli spetta ed eventualmente risolvere i problemi derivanti da eventuali errori degli enti previdenziali. Per risolvere tale problema, sono stati creati alcuni servizi pubblici (sia sul web che forniti direttamente dagli enti previdenziali presenti sul territorio), ma spesso si tratta di servizi incompleti e che richiedono una certa conoscenza del settore da parte dell’utilizzatore. Per tali ragioni, sono nati dei servizi di consulenza pensionistica privati, che mettono a disposizione dei lavoratori la professionalità di esperti in grado di fornire un supporto a 360°.

Cosa sono gli enti di consulenza pensionistica?

Come già accennato, gli enti di consulenza pensionistica supportano i lavoratori nella fase del pensionamento. I consulenti pensionistici, nello specifico, aiutano coloro che vogliono comprendere meglio la propria situazione previdenziale ed informarsi sulle diverse possibilità per il pensionamento. Infatti, il sistema previdenziale italiano è molto complesso, e prevede diverse casse previdenziali gestite in maniera differente e con regole differenti. Inoltre, le normative e le prassi sono piuttosto mutevoli, e possono essere difficili da recepire e comprendere, specialmente per chi non ha una competenza nel settore. In più, l’accesso alle norme e le informazioni potrebbe essere difficile, per via della mole di lavoro che si ritrovano a gestire gli enti previdenziali; anche in questo caso possono intervenire gli enti di consulenza pensionistica.

Quali sono i servizi della consulenza pensionistica?

Chi fornisce una consulenza pensionistica offre molteplici servizi, tra cui:

Valutazione della posizione previdenziale : gli esperti di consulenza pensionistica permettono al lavoratore di conoscere l’importo della pensione spettante, oppure aiutano il soggetto a richiedere il ricalcolo in caso di incongruenze;

Consulenza sulle opzioni disponibili : i consulenti pensionistici forniscono informazioni per il pensionamento anticipato, la pensione di vecchiaia, ecc.;

Pianificazione previdenziale : un altro servizio offerto è quello di consulenza sulla pianificazione finanziaria, la copertura assicurativa e la gestione dei fondi pensionistici;

Assistenza per la domanda di pensione : gli esperti si occupano anche di gestire la domanda di pensionamento del lavoratore, informando il soggetto sulle scadenze, i tempi d’attesa, i documenti da presentare, ecc.;

Ricostituzione della pensione: ancora, la consulenza pensionistica aiuta il lavoratore nella ricostituzione della pensione, cioè quell’operazione che consente di riaprire la posizione previdenziale e recuperare i contributi persi in seguito a periodi di inattività lavorativa.

Perché richiedere la consulenza pensionistica?

Rivolgersi a un ente di consulenza pensionistica può essere utile per diverse ragioni. Ad esempio, se si hanno contributi versati in più casse, il servizio di consulenza pensionistica permette di comprendere la scelta più conveniente tra il ricongiungimento in un unico fondo e le altre opzioni come la totalizzazione e il cumulo. Tuttavia, richiedere la consulenza pensionistica può essere utile anche per coloro che hanno un solo fondo pensionistico ma con regole complesse, oppure per valutare le opportunità di riscatto (ad esempio degli anni di laurea). In poche parole, ci si può rivolgere a un servizio di consulenza pensionistica per molteplici servizi e ottenere una risposta alle problematiche che non si riescono a risolvere in modo autonomo.