Concorso PretenDiamo Legalità, lo spot del Marconi Galletti Einaudi vince la fase provinciale

Lo spot del Marconi Galletti Einaudi vince la fase provinciale del concorso nazionale PretenDiamo Legalità, indetto dal ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Polizia di Stato.

Il progetto, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, prevedeva incontri con il personale specializzato delle Questure di tutt’Italia, per stimolare la riflessione sull’importanza della legalità e del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni.

“Nella nostra zona -spiegano dall'istituto guidato dal dirigente Gaudenzio D’Andrea-, la collaborazione fra Questura del Verbano Cusio Ossola, Ufficio Scolastico Provinciale ed Ufficio Scolastico Regionale ha condotto gli studenti a riflettere sui temi dell’amicizia nell’era dei social network e di internet, delle devianze giovanili, le baby gang e il bullismo, i comportamenti trasgressivi ed illeciti posti in essere dai giovani sotto l’influenza di correnti musicali emergenti. Al progetto era legato un concorso a livello prima provinciale, poi nazionale. Gli studenti delle scuole primarie hanno partecipato con elaborati di testo o di arte grafica; quelli delle secondarie tramite graphic novel o fumetti che avessero come protagonista il Commissario Mascherpa, personaggio del graphic novel edito da Poliziamoderna, oppure video non più lunghi di 15 minuti o spot non più lunghi di 2 minuti. La scelta degli studenti del Marconi Galletti Einaudi è ricaduta proprio su quest’ultima possibilità”.

Lo spot ideato e girato da Antonio De Lio, Tommaso Fodrini e Riccardo Verducci, della 1a Informatica e Telecomunicazioni, Sezione A; Francesco Buonaroti della 1^ Informatica e Telecomunicazioni, sezione B, Andrea De Gaetani, Carolina Palaia, Arianna Pangallo e Josuè Ricci della 1a Chimica, Materiali e Biotecnologie, intitolato 'La forza dell’amicizia è più grande della paura', è stato dichiarato vincitore dalla Commissione esaminatrice e l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Verbania l’ha inviato al Ministero dell’Interno, in attesa della fase nazionale.





Lo spot è già visibile sul sito ufficiale della scuola, alla pagina https://www.marconi-galletti.it/wp/la-forza-dellamicizia-e-piu-grande-della-paura/