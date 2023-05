Una delle cose che dovrà fare una banca prima di concedere un mutuo o un prestito è controllo condizione economica del richiedente perché non è una cosa che si può fare a correggere soprattutto perché per vedere l'impressione degli ultimi anni tutte da questo punto di vista è diventato più difficile perché le persone sono in crisi economica. E di conseguenza non è detto che poi riuscirebbero a ripagare le rate.

Ecco perché una banca è molto più restia fino a quando non ha tutte le garanzie di cui ha bisogno. Tenendo presente che ci sono dei profili che hanno più vantaggi degli altri come dipendenti pubblici che lavorano per lo Stato e che hanno dei contratti a tempo indeterminato perché grazie alla loro busta paga possono offrire la garanzia di riuscire a pagare ogni mese quelle rate.

In pratica a volte un dipendente pubblico potrebbe avere bisogno di un prestito perché deve acquistare un bene per la sua famiglia o per se stesso che può essere una macchina o qualcosa legata ai figli: ed ecco perché può chiedere aiuto a una banca, un'assicurazione a un istituto finanziario potendo offrire una garanzia con la busta paga.

Nel caso invece di un dipendente di un'azienda privata o ancora di più di un lavoratore autonomo tutto cambia perché in quel caso bisognerà fornire la dichiarazione dei redditi o comunque delle garanzia in più perché altrimenti sarebbe tutto molto più difficile.

infatti una banca potrebbe avere delle riserve se non riesce a capire bene se quel lavoratore autonomo ha delle entrate fisse al mese oppure no perché altrimenti potrebbe essere un rischio.

Fermo restando che non tutti gli istituti finanziari ragionano allo stesso modo perché ci sono quelli che sono un po' meno rigidi con questo aspetto Però in compenso concedono dei prestiti con dei tassi di interesse più alti rispetto alle banche che magari hanno tassi più bassi però vogliono più garanzie.

Quindi come possiamo vedere le situazioni possono essere tante e diverse tra di loro. Ecco perché è bene avere un consulente che conosca la nostra situazione e ci dia consigli giusti..

Cosa fare nel caso si è inseriti nei cattivi pagatori.

Un grande problema può esserci quando l'istituto scopre che in passato o ancora in quel momento il richiedente era stato iscritto al registro dei cattivi pagatori perché in altre occasioni non era riuscito a pagare le rate di un precedente debito o mutuo o prestito in maniera regolare: ed ecco perché in quei casi tutto diventerebbe più difficile.

La cosa che si può fare è dimostrare di essere usciti da quel registro perché si è provveduti a saldare il debito. Oppure le cose sono ancora più complesse e se si tratta di ottenere quel presto o quel mutuo bisogna avere per sé un garante che farà da paravento nel momento in cui il richiedente ha delle difficoltà a pagare le rate.

In questo caso la banca sarà molto più permissiva e flessibile:tutto potrebbe andare meglio però non è scontato e quindi bisogna muoversi per tempo