Lezione di legalità per gli alunni delle medie del Rosmini International Campus

A conclusione del percorso annuale di educazione civica della scuola secondaria di I grado del Rosmini International Campus, giovedì 25 maggio gli studenti delle Medie sono stati ospitati presso la caserma dei Carabinieri di Domodossola (Regione Nosere) per un incontro conoscitivo e preventivo.

A partire dalle ore 9.00 i ragazzi, divisi in 2 gruppi, hanno visitato la caserma incontrando gli operatori in servizio per conoscerne i ruoli e le funzioni a servizio dei cittadini, assistendo alla visione di un video testimonianza sia per approfondire la storia e l’operato dell’Arma, sia per una concreta educazione alla legalità.

La giornata è proseguita con la consegna del Patentino dello Smartphone agli studenti della classe Prima, con un intervento dei Carabinieri relativo al cyberbullismo, ai pericoli legati all’uso improprio dei dispositivi digitali, ai reati connessi e ai rischi della rete, che ha ripreso e potenziato, agendo sulla consapevolezza e sul senso di responsabilità, la formazione teorica che gli studenti hanno ricevuto in classe, guidati dai docenti e che è stata valutata tramite l’esame finale previsto per il conseguimento del Patentino.

Il Rosmini International Campus desidera ringraziare: il capitano Alberto Rondano, comandante della Compagnia Carabinieri di Domodossola: il luogotenente Giovanni Vano, comandante della Stazione Carabinieri di Domodossola e il brigadiere capo Giuseppe Errica, comandante interinale Aliquota radiomobile di Domodossola che hanno guidato i ragazzi in questa esperienza.