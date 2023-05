A Domodossola si inaugura la nuova sede di Informadonna

Nel pomeriggio del 1° giugno è in programma un evento importante per la città di Domodossola: viene infatti inaugurata la nuova sede dello Sportello Informadonna, una realtà nata con lo scopo di fornire servizi, aiuti e qualunque tipo di sostegno alle donne. Il taglio del nastro è previsto per giovedì 1 giugno, alle ore 15.00, in Via Carale di Masera 15. Si tratta di un’iniziativa promossa dal sindacato SPI – CGIL, grazie al quale lo sportello sta aprendo le sue sedi in tutta Italia e, da oggi, anche a Domodossola.

Informadonna è una realtà di fondamentale importanza. Lo sportello è infatti un punto in cui chiunque può rivolgersi per ottenere aiuto e sostegno riguardo a temi diversi. Uno su tutti la violenza di genere: le donne vittime di violenza possono trovare qui un aiuto immediato, ascolto e accoglienza da parte degli operatori, sostegno psicologico e molto altro. Ma non solo. Fornisce anche consulenze e aiuti a tutte le donne (e non solo) che ne necessitino: è possibile richiedere servizi per le famiglie e per le persone, per anziani, minori, persone con disabilità e con particolari fragilità, vittime di discriminazioni, orientamento per il lavoro e la formazione, consulenze specifiche per ogni persona. Rivolgendosi agli operatori di Informadonna è infatti possibile entrare in contatto con professionisti qualificati, che accompagnano ognuno nel proprio percorso. Il tutto con la collaborazione di Enti e associazioni del territorio.

L’inaugurazione della sede di Domodossola coincide con quella della sede di Novara: lo stesso giorno, a partire dalle 9.30, si tiene infatti il taglio del nastro in via delle Rosette 17/E. Dal 1° giugno è dunque possibile rivolgersi a tre diversi sportelli Informadonna sul territorio del VCO e del novarese: di seguito tutti i dati e i contatti necessari.

Sportello di Domodossola

Sede: Via Carale di Masera 15

Telefono: 0324 242581

E-mail: informadonna.ossola@gcilnovaravco.it

Orari di apertura: Martedì 14.30-18.00

Sportello di Villadossola

Sede: Via Vittoni 5

Telefono: 0324 51137

E-mail: informadonna.ossola@cgilnovaravco.it

Sportello di Novara:

Sede: Via delle Rosette 17/E

Telefono: 351 6518544

E-mail: informadonna.novara@cgilnovaravco.it

Orari di apertura: Martedì 9.30-12-30, Giovedì 15.00-17.00