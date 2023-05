Mercato auto Piemonte: una ripresa significativa che coinvolge anche il Vco

È ripresa la marcia, dopo mesi di stallo e “ripresine”, del mercato auto in Piemonte. Nel mese di aprile 2023 sono state immatricolate complessivamente 13.281 vetture: l’anno scorso erano state 6.496.

Vendite, dunque, raddoppiate. Lo dicono i dati del ministero dei Trasporti elaborati dall’associazione di settore, l’Anfa. Soddisfazione tra i rivenditori che avevano patito i danni dell’emergenza pandemica, forse più di altri settori. Bene tutte le province e pure il Vco, dove sono state vendute 33 vetture più del 2022. Il risveglio delle immatricolazioni, così emerge, coincide con la rivincita delle utilitarie.

L’auto in cima alla classifica nella regione è la Fiat Panda, nel nostro territorio la Suzuki Ignis. Così il mercato delle auto ad aprile 2023 (nel confronto con lo stesso mese del 2022): nel Vco 207 (174), ad Alessandria 771 vetture immatricolate (erano state 607), ad Asti 299 (242), a Biella 226 (217), a Cuneo 1.214 (945), a Novara 597 (511), a Torino 9.741 (3.574), a Vercelli 226 (226). Nella top 10 in Piemonte al 1° posto la Fiat Panda (2.188 messe in strada, al 2° la Fiat 500, al 3° la Lancia Ypsilon.