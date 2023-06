Torna la Zona Franca per l'Ossola, cavallo di battaglia da 30 anni

Benvenuti nel mondo della politica.

Se l’ordine del giorno approvato in consiglio regionale andrà in porto saremo i primi a complimentarci con Alberto Preioni, capogruppo della Lega.

La sua proposta dà il via libera per creare una Zona Franca per la Val d’Ossola.

Però vorremmo ricordare che di Zona Franca se ne parla da almeno 30 anni. E’ stato uno dei cavalli di battaglia di tante campagne elettorali per le elezioni al parlamento.

L’ex parlamentare Mirella Cristina (Forza Italia) aveva proposto cinque anni fa una zona economica speciale. Mentre la Zona Franca è stata un cavallo di battaglia, in molte tornate elettorali, di Valter Zanetta (ex Dc, ex Forza Italia, ex partito di Fitto, ora in quota Lega). Un cavallo di battaglia che tutti, compresi i promotori, si sono scordati il giorno dopo il voto.