Il Verbano Cusio Ossola non è una provincia per anziani

Il Vco non è un paese per anziani. E’ quanto emerge, per restare alla nostra provincia, dall’indagine 2023 sulla Qualità della vita nel Paese declinata per fasce d’età: bambini, giovani e, appunto, anziani. La 3ª edizione dei tre indici generazionali, calcolati ciascuno su dodici parametri statistici forniti da fonti ritenute certificate, è stata presentata in anteprima in questi giorni al Festival dell’Economia di Trento.

I dati, va detto, sono stati raccolti e pubblicati dal quotidiano economico Sole 24 Ore. E dalle graduatorie è arrivata la cattivissima notizia. Se a popolare le ultime posizioni dei tre indici sono per lo più i centri del Mezzogiorno, rara eccezione del Nord Italia è proprio il Verbano Cusio Ossola che in relazione agli over 65 si è classificata al 102° posto. A soli cinque posti, dunque, dalla maglia nera. Nella geografia del benessere spicchiamo in negativo. Per quanto riguarda i bambini, a fare da contraltare, è Siena la provincia dove vivono meglio.