Uncem saluta Papa Leone XIV: “Camminare insieme per la pace, nella sinodalità”

"Camminare insieme. Per costruire la pace. Nella sinodalità. Che è camminare insieme, impegno vivo nel quale i Comuni credono, perché è per tutti e per tutte". Con queste parole il presidente dell’Uncem, Marco Bussone, ha salutato l’elezione del nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, già cardinale Robert Francis Prevost.

Una scelta che, secondo l’Unione nazionale dei Comuni e degli Enti montani, rappresenta un segno di apertura, di unità e di costruzione di ponti, valori fondamentali anche per le comunità locali e per gli enti territoriali.

"Ringraziamo i Cardinali per questa scelta – ha aggiunto Bussone – che è pastorale, capace di generare unità. Abbiamo bisogno di ponti. Buon lavoro da Uncem, dai Sindaci e dai Comuni al nuovo Papa, Leone XIV, il cardinale Prevost". Il concetto del “camminare insieme” era già stato tema centrale nella penultima Assemblea nazionale Uncem, a dimostrazione di una forte sintonia tra i valori del nuovo pontificato e quelli delle istituzioni di prossimità.