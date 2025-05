Precipitazioni in alta montagna, pericolo valanghe 2-Moderato

Arpa Piemonte ha emesso l’ultimo bollettino valanghe della stagione invernale 2024-2025. Secondo i dati raccolti, per il fine settimana del 10 e 11 maggio il grado di rischio sarà compreso tra 2-Moderato in alta montagna e 1-Debole su tutte le altre zone.

La settimana è stata caratterizzata da una lunga fase di tempo perturbato, con quota neve che inizialmente si è assestata sui 2200-2400m e che successivamente ha raggiunto i 1500-1700m. I quantitativi più significativi sono stati registrati sui settori occidentali e sud occidentali, dove hanno superato i 30-40 cm oltre i 2500m. Le nevicate di questi giorni hanno determinato una significativa ripresa dell'attività valanghiva spontanea, con diffusi scaricamenti da canali e pendii e valanghe anche di medie dimensioni.

Per il fine settimana il tempo ancora tempo perturbato porterà nuove precipitazioni in quota e limiterà il rigelo notturno, causando condizioni di instabilità già dalle prime ore del mattino, in progressivo aumento durante la giornata a causa del riscaldamento diurno.