Expo Italo-Svizzera, al centro sostenibilità, infrastrutture e tradizioni

Nello scorso mese di febbraio il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, rispondendo ad un’interrogazione di Fratelli d'Italia, aveva dato qualche anticipazione sull'Expo Italo Svizzera, e ora la giunta ha approvato le linee guida dell'importante evento che si svolge ogni 25 anni.

L’esposizione, giunta alla sua quinta edizione, sarà allestita dal 13 al 22 settembre. “La sua ricorrenza venticinquennale - spiega l'amministrazione - la rende un avvenimento unico, così come la sua potenzialità di attrarre numerosi visitatori provenienti dall’Italia e dalla Svizzera, ponendo la città e tutta l’Ossola all’attenzione degli operatori economici e dei mass media”.

L'Expo di quest'edizione è dedicata alla cooperazione Italo –Svizzera e si focalizza sulla storia e sul futuro della collaborazione tra le due nazioni, con una particolare attenzione alle Alpi, come simbolo di unione e punto di passaggio.

“I temi rilevanti dell’evento su cui si è deciso di organizzare le attività – spiega la delibera di giunta - sono: sostenibilità e territorio alpino; mobilità e infrastrutture; cultura e tradizioni turismo. La manifestazione è un’importante occasione per far conoscere l’Ossola e le sue risorse turistiche e culturali – prosegue la delibera - nonché le attività produttive locali e svizzere dei settori artigianato, industria, agricoltura, commercio e turismo, grazie a padiglioni espositivi e tematici, zone esperienziali, spazi enogastronomici italo-svizzeri, degustazioni e show cooking, eventi culturali, artistici ed educativi, convegni e dibattiti, attività di animazione ed intrattenimento. La Fiera Italo Svizzera progettata per l’edizione 2025, oltre a rispettare la sua tradizione storica, rappresenta il coronamento di una attività ultradecennale del comune di Domodossola finalizzata alla incentivazione del turismo transfrontaliero in sinergia con le Ferrovie Federali Svizzere Sbb e l’azienda pubblica svizzera BLS”. Oltre a coinvolgere diversi uffici comunali l'amministrazione intende attivare le procedure per la ricerca di sponsor finanziari al fine di ridurre le spese vive di organizzazione dell’evento, nonché di collaborazioni.