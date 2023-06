Nuovo direttore alla Vinavil: è Stefano Caselli

Cambio della guardia alla direzione dello stabilimento Vinavil di Villadossola, di proprietà del gruppo Mapei.

Stefano Caselli subentra a Giorgio Mapelli che era direttore del sito chimico ossolano da 7 anni e mezzo. Da sei anni Caselli lavora al secondo piano della palazzina dirigenziale dello stabilimento con compiti di responsabile delle produzioni. Ora, dal primo giugno, è diventato direttore.

Per Giorgio Mapelli non è un addio. Rimarrà a Villadossola ma con altre e più importanti mansioni. Sarà direttore operativo non solo per Villadossola ma anche per il sito di Ravenna e quello egiziano, situato nella zona industriale a Suez.