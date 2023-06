Capelli sfibrati: come prendersene cura nel modo migliore

Avere dei capelli lucidi è il desiderio di molti, ma talvolta si prospetta la fragilità capillare che porta ai capelli sfibrati. Purtroppo, i capelli fragili non solo sembrano poco sani, ma possono anche causare caduta e rottura. Se stai lottando con i capelli fragili, non sei solo. Molti fattori possono portare a capelli fragili, dalla genetica alle scelte dello stile di vita.

La buona notizia è che ci sono molti prodotti e consuetudini a tua disposizione utili a migliorare la lucentezza dei tuoi capelli e ripristinare il loro naturale splendore. Per contrastare la fragilità capillare bisogna iniziare dalle basi.

Uno shampoo ristrutturante per capelli sfibrati è un toccasana, poiché oltre a detergere garantisce una barriera protettiva contro gli agenti chimici più aggressivi, i quali si rendono responsabili di un potenziale peggioramento. A seguire ci sono i trattamenti nutritivi a base di vitamine e minerali previsti nei balsami, nelle maschere per i capelli e negli oli protettivi.

Anche le consuetudini sono importanti. Per esempio, non si dovrebbe mai asciugare i capelli con le alte temperature del phon, usare con troppa frequenza gli strumenti a caldo, o pettinare i capelli bagnati e aggrovigliati. Meglio aspettare quando si asciugano, poiché le cuticole del fusto del capello si presentano più resistenti ai colpi di spazzola.

Perché i capelli diventano fragili?

Ci sono molte ragioni per cui i capelli possono diventare fragili, tra cui i fattori genetici, la cattiva alimentazione, l’utilizzo di prodotti per capelli dannosi e gli stili di vita stressanti. Anche l'uso eccessivo di strumenti per lo styling dei capelli, come piastre e asciugacapelli, può causare la fragilità dei capelli poiché rimuovono l'umidità naturale dei capelli, lasciandoli secchi e fragili.

Una dieta carente di vitamine, minerali e proteine causa sbilanciamenti non solo alimentare ma anche a livello cutaneo e capillare. Per esempio, la biotina è una vitamina del gruppo B che aiuta a mantenere i capelli sani e forti. La sua mancanza causa fragilità del fusto e apertura incontrollata delle cuticole. Altri nutrienti importanti per la salute dei capelli includono ferro, zinco e vitamina D.

A questo si aggiunge l'esposizione incontrollata ai raggi UV del sole, all'aria secca, all'acqua dura e all'inquinamento. Questi fattori ambientali causano secchezza e perdita di nervatura nei capelli ricci. I capelli fragili possono causare una serie di problemi, tra cui caduta dei capelli e diradamento capillare. Inoltre, risultano opachi e difficilmente gestibili.

Errori nella routine di cura dei capelli che portano alla fragilità dei capelli

La gestione errata dei capelli causa danni che spesso si protraggono a lungo nel tempo. In tale contesto, l'uso di prodotti per capelli eccessivamente aggressivi o la pettinatura esageratamente tirante, rovina la capigliatura. Quando ciò viene fatto spesso può diventare un problema evidente e difficile da contrastare.

Nella routine quotidiana dobbiamo usare la parsimonia. Non utilizzare troppi prodotti e neanche esagerare con i trattamenti. Per esempio, lavare i capelli con acqua troppo calda o troppo fredda causa squilibri. Infatti, l'acqua calda rimuove l'umidità naturale dei capelli, mentre l'acqua fredda ne determina la rottura. Una via di mezzo che prevede la pulizia con l’acqua a temperatura ambiente è la soluzione più corretta.

Anche lo stress incide sulla salute dei capelli, così come il fumo. Per questo è necessario trovare delle soluzioni decompressive, utili a sconfiggere l’ansia. Pratiche come lo yoga, la meditazione o gli esercizi di respirazione danno dei risultati efficaci.

Talvolta, possono rivelarsi valevoli anche i classici rimedi casalinghi i quali si adoperano per nutrire e rinforzare i capelli. L'olio di cocco aiuta a idratare i capelli mentre le maschere per capelli a base di ingredienti naturali come l'avocado, la banana e il miele rimandano l’elasticità capillare.

Trattamenti commerciali e professionali per capelli fragili

Se i tuoi capelli sono estremamente fragili, potresti voler considerare un trattamento professionale. Un trattamento alla cheratina, ad esempio, può aiutare a riparare i capelli danneggiati e prevenire la fragilità.

Un trattamento di ristrutturazione dei capelli può aiutare a ripristinare la salute dei capelli e prevenire la fragilità. Parla con il tuo parrucchiere di queste opzioni per vedere se sono adatte ai tuoi capelli.

Quando si cercano prodotti per capelli fragili, è importante cercare prodotti con la dicitura nutritivo e rinforzante. I migliori presentano olio di argan, cheratina e burro di karité. Ma soprattutto non devono mai peccare di ingredienti chimici aggressivi. Piuttosto devono avere un pH equilibrato, come quelli che contengono alcol e solfati.