Lions Club Domodossola: 10mila euro alla Caritas per sostenere le famiglie in difficoltà VIDEO

Il presidente del Lions Club Domodossola, Giorgio Butti,, ha consegnato al parroco della Collegiata, don Vincenzo Barone, e al parroco della chiesa Sant' Antonio della Cappucina, padre Fausto Panepinto, la ricevuta di un bonifico di 10.000 euro a favore della Caritas di Domodossola.

I fondi sono stati raccolti dal Lions grazie ad un service, promosso nell'anno 2022 – 2023, incentrato sul sostegno alle famiglie del territorio in difficoltà economica. Il Lions, venuto a conoscenza dell'aggravarsi della situazione di crisi per molte famiglie che fanno fatica a pagare le bollette e ad acquistare generi alimentari, ha deciso di attivarsi con questo service. Alla parrocchia della Collegiata andranno 5000 euro e analoga cifra andrà anche alla parrocchia della Cappuccina.

Si tratta di un' unica donazione che divisaverràgestita in piena autonomia dalle due parrocchie. “Prima dell'inizio del mandato della mia presidenza che ormai è in scadenza – ha detto Giorgio Butti - mi sono consultato con i componenti del consiglio direttivo per stabilire un'iniziativa come service dell'anno, c'era un ventaglio di ipotesi, ma viste le condizioni generali sia dal punto di vista sociale che economico, l'indirizzo è stato quello verso le persone più bisognose”.

Il service è frutto di contributi che i soci versano. Il Lions ha fatto service importanti negli anni passati, come la riqualificazione della torretta di Domodossola o come quello più recente per contribuire all'acquisto degli arredi per i mini appartementi per persone inn difficoltà in corso di realizzazione nell'ex casa parrocchiale, e ancora l'acquisto di un mezzo per la Croce Rossa di Domodossola che sarà consegnato a settembre.