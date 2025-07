La Lega Giovani Vco contro la pastasciutta antifascista: "Promuovere una cena contro qualcosa è un gesto privo di logica"

“Trovo che essere "anti" nel 2025 sia qualcosa di veramente assurdo”. Così, in una nota, Simone Lecchi, responsabile della Lega Giovani Verbania, in merito alla “pastasciutta antifascista”, evento tenutosi nel fine settimana in diversi comuni del Vco. “Leggendo poi i vari commenti relativi alla serata svoltasi in Ossola – prosegue - il dissenso mi è parso assai diffuso, a conferma di un generale clima di critica. D’altronde, promuovere e pubblicizzare una cena contro qualcosa è un gesto privo di logica, spiegabile solo con il protagonismo di una certa sinistra che ha diviso e sfasciato il Paese, affetta da delirio di supremazia culturale”.

Secondo i ragazzi della Lega Giovani Vco, “tali iniziative non fanno altro che strumentalizzare le divergenze politiche, quando invece la lotta agli estremismi dovrebbe unire le comunità”.

Commenta Stefano Cassani, coordinatore provinciale Lega Giovani: “Ci saremmo aspettati qualcosa di più costruttivo. Con questo comunicato vogliamo lanciare una proposta positiva, che possa davvero aiutare le persone a comprendere meglio ciò che accade attorno a noi. Come Lega Giovani Vco proponiamo un dibattito serio sulle derive estremiste, che continuano a manifestarsi nel mondo e che, come ci ricordano i quotidiani, sono purtroppo in costante aumento. Concludiamo chiedendo che si parli di questi temi e che ci si confronti su questioni realmente sensate, evitando iniziative il cui unico fine è raccogliere fondi attraverso una falsa propaganda”.