A Montescheno l'incontro 'Sentire il sentiero'

Venerdì 23 giugno alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Montescheno l'incontro dal titolo 'Sentire il sentiero'. “Una riflessione a due mani o meglio a due anime per capire e conoscere i percorsi della Lautani, processione religiosa in quota, e della Val Brevettola Sky Race, una corsa in montagna” spiegano il gruppo Gli Amici dell'operaia, The Torbolist e ASD Val Brevettola, promotori dell'iniziativa.

“Entrambi - sottolineano - si svolgono nel mese di luglio, su un percorso quasi identico, portando centinaia di persone sulla parte più alta e impervia del comune ma le motivazioni e la preparazione sono molto diverse. Modi quindi differenti di sentire il sentiero ma senza dimenticarne la bellezza”.

Il programma della serata prevede a partire dalle 19.30 un apericena e alle 21 il racconto, le voci, le immagini dei protagonisti. L'evento si svolgerà con il patrocinio gratuito del Comune, della Società operaia di Mutuo soccorso e con la collaborazione della Comunità pastorale.