Mtb, ottimi risultati per il giovane ossolano Geo Bianchetti

Continua la striscia positiva di risultati del giovane talento Geo Bianchetti, di Montescheno, cresciuto nel vivaio de Il Ciclista di Domodossola e passato in forza alla corazzata Rostese, storica ed importante società piemontese, per la stagione Mtb in corso.

Dopo ottime prestazioni nelle prime gare a livello nazionale nel circuito del campionato italiano di società giovanile concluse sempre nelle prime 25 posizioni, Geo conquista un secondo posto nella seconda prova di XC Piemonte Cup di Camino (AL) svoltasi il 4 maggio e conferma il suo ottimo stato di forma ottenendo il 4º posto nella tappa di Roero S.Anna dell’11 maggio, prova valida per l’assegnazione della maglia di campione regionale. Prossimo importante appuntamento venerdì 30 maggio, dove Bianchetti parteciperà al campionato italiano assoluto Team Relay a Nervesa della Battaglia (TV).