Malumore tra alcuni sindaci sulla nomina del nuovo presidente delle Aree Protette dell'Ossola

C’è malumore tra diversi sindaci ossolani scesi a Torino nelle scorse ore. Si sono sentiti tagliati fuori nella scelta del nuovo presidente dell’Ente Aree Protette dell’Ossola.

La Regione ha comunicato loro la decisione di cambiare il presidente del Parco Veglia Devero Antrona. ''Non siamo stati consultati e c i hanno fatto fare 400 chilometri per dirci cosa avevano deciso. Una mancanza di rispetto’’ dice uno di loro.

Però al momento nessuna dichiarazione ufficiale, ma il malcontento è lampante poiché i sindaci puntavano sulla riconferma di Vittoria Riboni. Invece in Regione avevano già deciso tutto. A loro è stato comunicato il nome del possibile presidente dell’ente. Si tratterebbe di un ossolano da tempo ritiratosi dalla politica.

Una ''imposizione'' della Regione che arriva in questi giorni che vedono Riboni sotto attacco da parte degli ambientalisti.

Sul suo blog, Italia Nostra Vco ha dedicato due note distinte per criticare la presidente per la sua posizione tenuta sulla vicenda lupi, questione che sta creando notevoli problemi agli allevatori. Posizione che era contenuta in una nota della stessa Regione e che la presidente Riboni ha smentito con un altro comunicato.

Il dissenso dei sindaci potrebbe sfociare nelle prossime ore in qualche dichiarazione ufficiale.