Nuovo incontro informativo per il Comitato Comunità Bassa Ossola contro l'impianto a biogas

"Nel mentre che gli assessori vanno a Cavaglià a farsi i selfie in solitaria, nel goffo tentativo di rincorrere la nostra informazione anche ieri sera noi a Mergozzo abbiamo fatto la nostra parte" scrive in un nuovo comunicato stampa il Comitato Comunità della Bassa Ossola.

"È intervenuto il Dr. Barigelletti (che ringraziamo) il quale ha spiegato nuovamente la forte contrarietà della associazione ISDE – Medici per l’Ambiente, mentre noi abbiamo aggiunto ai nostri interventi anche una lunga carrellata di articoli di giornali su problematiche legati agli impianti già realizzati. Si perché quelli ancora da realizzare (ha proprio ragione Addamo!) non danno problemi. Quelli già realizzati, però, a quanto pare, si!" continua il Comitato Comunità della Bassa Ossola

"L’Amministrazione di Premosello Chiovenda provi davvero a fare uno sforzo, ad andare oltre alle patetiche rappresentazioni mediatiche e entrare correttamente nel merito, anche se tardivo potrebbe dar un maggior contegno alla azione amministrativa: al contrario, attenderemo che l’Assessore competente ci illumini nei confronti di medici, tecnici e giornalisti che rappresentano da tempo i reali problemi esistenti e avuti sul territorio italiano e non solo. Ci domanderemo sempre dove trovi la velleità di mostrarsi ai suoi concittadini come il detentore della verità nascosta, quando il suo tardivo intervento dimostra solo che nulla sa di questo impianto che pure sostiene! Riteniamo un elevato “esempio di competenza amministrativa” quella mostrata dall’Assessore e ci domandiamo se i cittadini premosellesi non si sentano un pochetto presi in giro?" conclude il comunicato.