Baceno dà il benvenuto civico ai neomaggiorenni

Il comune di Baceno organizza per lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la cerimonia di benvenuto civico per i neomaggiorenni. A partire dalle 11.00 nella sala consiliare del municipio, si terrà dunque la cerimonia che vedrà protagonisti i ragazzi nati negli anni 2006 e 2007, i quali faranno il loro ingresso nella cittadinanza attiva. L’incontro sarà l’occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità offerte ai giovani cittadini italiani ed europei.