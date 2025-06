Domodossola, approvata variazione di bilancio da 68mila euro

È stata votata dal consiglio comunale di Domodossola un'importante variazione di bilancio attraverso la quale l'amministrazione va ad utilizzare una parte di avanzo di amministrazione libero per 68.000 euro. Ad illustrare l'ordine del giorno è stata l'assessore al bilancio Gabriella Giacomello.

Nel dettaglio, 8.000 euro serviranno per la riqualificazione di piazza Cortesia, 30.000 euro per l'implementazione e la manutenzione del sistema di illuminazione pubblica. Ancora, 30.000 euro saranno destinati per l'implementazione dell'impianto di videosorveglianza.

La variazione prevede, nella parte investimento, i contributi della fondazione Cariplo per 441.000 euro che verranno riversati alla parrocchia domese per il progetto di riqualificazione di Via Monte Grappa, via Canuto, delle mura cittadine e il restauro della chiesa Collegiata.

Nella parte corrente sono registrati 50.000 euro di contributi della fondazione Cariplo a seguito dell'aggiudicazione del finanziamento del bando “Obiettivi Comuni” destinati a coprire interamente i costi degli incarichi di progettazione culturale al fine della candidatura della biblioteca domese a due bandi europei.

Sempre per la biblioteca, con la variazione, sono stati stanziati 4000 euro per garantire la copertura del costo di progettazione culturale per la partecipazione al bando della Fondazione Cariplo “Luoghi da rigenerare”.