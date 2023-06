Dal Vco a Novara per la Festa Azzurra del partito di Berlusconi

Significativa presenza di Forza Italia VCO alla Festa Azzurra che si è tenuta sabato al Castello di Novara, primo evento di rilievo nazionale dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

La manifestazione ha visto la partecipazione dei giovani e dei seniores della formazione politica azzurra del Verbano Cusio Ossola, dimostrando l'unità e la determinazione del Partito nel guardare al futuro con idee chiare e all'interno della coalizione di centrodestra che governa il Paese.

Durante l'evento la commissaria di Domodossola Marina Oliva ha sottolineato come la forza del nostro territorio risieda nella corretta divisione dei ruoli e delle responsabilità. Oliva ha preso la parola al posto della coordinatrice provinciale Mirella Cristina, impegnata nell'importante assemblea annuale della Confartigianato Piemonte Orientale a testimonianza della storica vicinanza della politica azzurra alle piccole e medie imprese, agli artigiani, al turismo e al commercio.

Oliva nel proprio intervento ha evidenziato il ruolo fondamentale dei militanti di Forza Italia come collante tra il governo e il partito, sottolineando l'importanza di fornire risposte concrete sia alla base che agli amministratori. Nel suo discorso ha ribadito l'urgenza e la necessità che Forza Italia si adoperi per un cambiamento della legge elettorale che permetta al territorio del VCO di essere nuovamente rappresentato in Parlamento.

Presente poi il Coordinatore provinciale dei giovani Samuele D'Alessandro. D'Alessandro ha evidenziato il valore dell’evento novarese, una continuazione determinata del Partito dopo la scomparsa del Presidente Berlusconi. "Durante la Festa Azzurra, abbiamo ribadito il ruolo centrale di moderazione che Forza Italia riveste nel tessuto di governo - ha spiegato-, così come l'importanza di continuare nei valori politici del Presidente Berlusconi che ha sempre creduto fortemente nel potenziale dei giovani".

A Novara anche il vice presidente della Provincia del Vco Rino Porini che ha parlato della difesa della casa e una delegazione di Azzurro Donna capitanata dalla coordinatrice provinciale Paola Battaglia, una presenza tesa a sottolineare l’importanza dell’impegno e della partecipazione delle donne nella politica.