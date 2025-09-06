Enrico Borghi è il nuovo presidente dell'Institute of European Democrats

Il senatore ossolano Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Vvia, è il nuovo presidente dello Ied (Institute of European Democrats), l’organismo europeo dei partiti e dei movimenti che fanno riferimento al Partito Democratico Europeo.

La decisione è arrivata oggi, 6 settembre, da parte del consiglio dell’associazione, riunito al Grand Hotel Dino di Baveno. Borghi succede a Francesco Rutelli, che oggi ha passato ufficialmente il testimone al senatore di Italia Viva e ha assunto la carica di presidente onorario.

Nella giornata di oggi è stato inoltre eletta Miren Martiarena, esponente del Partito Nazionale Basco, come segretario generale e Silvia Rolke, rappresentante del partito tedesco dei Freie Wahler, come vicepresidente. Durante l’incontro è intervenuto anche Sandro Gozi, parlamentare europeo e segretario generale del Partito Democratico Europeo-Pde.