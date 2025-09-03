Atl, Valle (Pd): "I ritardi nei pagamenti mettono a rischio lo stipendio del personale"

«Il passaggio della delega del Turismo dall’assessora Chiarelli al suo collega di Giunta Paolo Bongioanni doveva segnare un cambio di passo, che per ora non si vede. Certamente non lo si vede per quanto riguarda la tempistica dei trasferimenti." A dirlo è il consigliere regionale del Pd Daniele Valle.



«Preoccupa, in particolare, il ritardo dei pagamenti da parte della regione Piemonte alle ATL. Che stanno ancora aspettando metà 2024 e tutto il 2025! Una situazione che mette a rischio le loro attività e lo stipendio dei dipendenti. Il sistema turistico piemontese ha bisogno di certezze in tempi rapidi», conclude l'esponente dem in Regione.