Due nuovi mezzi per il Ciss Ossola grazie alla generosità di 70 aziende del territorio VIDEO

Consegnati ieri al Ciss Ossola due mezzi forniti in comodato d'uso gratuito da P.M.G Italia grazie alla generosità di 70 ditte ossolane. Si tratta di un Fiat Ducato per l'accompagnamento delle persone disabili e di un Fiat Doblò utile per il trasporto dei generi alimentari che vengono ritirati nei supermercati per il progetto “Invenduto a buon fine”.

La cerimonia è avvenuta nel piazzale del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola alla presenza del presidente, Giorgio Vanni, della sostitua del direttore Sonia Manini, del parroco di Domodossola don Vincenzo Barone, della responsabile di zona di P.M.G Italia, Laura Alessandri e di Roberta Etzi di P.M.G. Italia, che ha fatto da tramite con gli imprenditori locali per la raccolta dei fondi. Alla cerimonia era presente anche l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Domodossola Antonella Ferraris.

I mezzi sono stati dati in uso al Consorzio da PMG Italia, una società di Bolzano, nell'ambito del progetto mobilità garantita.

Dopo la benedizione da parte del parroco don Vincenzo Barone sono stati consegnati ai titolari delle ditte che hanno aderito all'iniziativa gli attestati di ringraziamento. E al termine è seguito un aperitirvo offerto dall'Enaip preparato dagli ospiti del Sai, il Sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale frequentanti il corso di aiuto cucina.

“Siamo grati agli imprenditori – ha detto Giorgio Vanni - che hanno aderito alla proposta della Società P.M.G.. I mezzi sostituiscono i due pulmini obsoleti che ormai avevano concluso il loro servizio. Non abbiamo nesssuna spesa se non quella del carburante”.

“Come società – ha detto Laura Alessandri - abbiamo raccolto le richieste del Ciss e abbiamo aiutato il consorzio a raccontarle alle aziende che hanno risposto all'appello. Questo è un territorio generoso. Non sono tempi facili e quindi anche per le mprese non era scontato essere sensibili all'iniziativa “

“Quello dell'invenduto a buon fine – ha detto con emozione Roberta Etzi di P-M.G Italia– mi ha colpito molto perchè mi ha fatto rivivere la mia storia: io arrivo da una famiglia estremamente povera. Mi sono sentitata onorata di conoscere gli imprenditori che hanno voluto finanziare questo servizio”.