In un libro la fuga dei prigionieri dalla Valle Anzasca

Ogni anno Simon Tancred (fondatore di HiddenItalyWalkingTours) a fine agosto scende a Macugnaga dal Passo del Turlo, insieme a una decina di escursionisti, per raggiungere la Madonnina posta al Passo del Moro.

Si tratta del “Trails to Freedom”, un’escursione impegnativa della durata di 9 giorni, lunga 100 chilometri. Il viaggio inizia a Biella e termina al confine italo- svizzero posto al Passo del Moro e il trekking ha una valenza storica, poiché ripercorre il cammino di quattro POWs (prigionieri di guerra) australiani: Carl e Paul Carrigan, Lloyd Ledingham e Ron Fitzgerald, i quali raggiunsero la salvezza nella Confederazione Elvetica durante il secondo conflitto mondiale.

Questi uomini prima si diressero a Biella, poi salirono al Santuario di Oropa, da qui attraversarono la Valle Cervo fino a Piedicavallo. Successivamente raggiunsero il Passo della Mologna Grande e del Maccagno per scendere in Val Vogna e arrivare in Val Sesia; salirono dal Passo del Turlo e infine da Macugnaga raggiunsero la libertà in Svizzera.

Il libro di Tancred intitolato “Trails to Freedom: The True Story of the Medieval Trails used by Anzac Pows to Escape Italy in 1943 - 1944” (Sentieri verso la Libertà: La vera storia dei percorsi medievali usati dai prigionieri Anzc per fuggire dall'Italia tra il 1943 e il 1944) è un commovente resoconto storico del coraggio degli Anzac nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e ripercorre il cammino di quattro soldati australiani che fuggirono dal regime nazi-fascista in Italia attraversando il Passo del Monte Moro per raggiungere la neutrale Svizzera.

È anche la storia di Simon Tancred, che ha seguito da solo le loro orme per onorare suo zio, un prigioniero di guerra che non ebbe mai la possibilità di fuggire.

Attualmente il volume è disponibile in tutte le principali librerie (Dymocks, Angus and Robertson, Abbeys, Collins ecc.) così come negli store online, tra cui Amazon e Booktopia. Inoltre, è consigliato come lettura del mese da Apple Books Anz.