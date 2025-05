Fondazione Comunitaria Vco, aperto il bando Piccoli Progetti

È aperto il Bando Piccoli Progetti 2025 promosso dalla Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico. Il bando ha lo scopo di supportare progetti di interesse generale di piccole organizzazioni no profit e comuni con popolazione inferiore ai duemila abitanti. I settori di intervento includono: assistenza sociale, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela del patrimonio storico e artistico, promozione della cultura e dell’arte, valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Il budget disponibile per il bando è pari a 70mila euro, con fondi messi a disposizione dalla Fondazione Comunitaria del Vco e dalla Fondazione Cariplo. Il contributo richiesto non potrà superare il 70% del costo totale del progetto e non potrà essere superiore ai 4mila euro. Il bando ha due scadenze: la prima è fissata per il 15 maggio, ma seconda per il 9 ottobre, sempre alle 17.00. Tutti i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito della Fondazione Comunitaria.