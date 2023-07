Contributi per le attività commerciali dei comuni di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna

E’ stato pubblicato in questi giorni il bando per le attività commerciali con sede nei comuni del Distretto diffuso del Commercio di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna per accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal Progetto speciale presentato dal comune capofila di Ornavasso per conto dei tre comuni partner e di Confcommercio Alto Piemonte (Ascom VCO), enti promotori del Distretto riconosciuto dalla Regione Piemonte nel settembre 2022.

“Grazie a questo progetto riqualificheremo l’area di Piazza XXIV Maggio ad Ornavasso – spiega il sindaco del comune capofila, Filippo Cigala Fulgosi – il design urbano e gli spazi pubblici del comune di Vogogna e daremo anche un piccolo ma concreto aiuto alle attività commerciali dei tre comuni”.

“Il nostro Distretto diffuso del Commercio – dice il manager di Distretto, Antonio Longo Dorni, che ha curato la stesura dei progetti – è stato tra gli ultimi riconosciuti dalla Regione Piemonte ma ci siamo comunque attivati per partecipare subito ai Bandi regionali e nel dicembre del 2022 siamo stati tra i primi Distretti ad ottenere l’approvazione di un progetto strategico per un importo di 323.750,00 euro, comprensivi delle quote di cofinanziamento”.

In questo progetto strategico è stato inserito anche un intervento significativo a favore delle esteriorità delle attività commerciali, come ad esempio l’installazione di tende, dehor, sostituzione di insegne, sistemi di video-sorveglianza o complementi di arredo esterni.

Il bando per le imprese commerciali ammonta complessivamente ad euro 93.750,00 di cui 75.000 euro di finanziamento regionale ed euro 18.750 di cofinanziamento privato.

Ogni attività commerciale potrà presentare una domanda di finanziamento da due a cinquemila euro, di cui l’80% sarà coperto dal finanziamento regionale. La restante quota sarà a carico del commerciante. Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto, scaricando bando e modulo di domanda dai siti internet dei comuni del Distretto.

L’istruttoria sarà curata da Confcommercio Alto Piemonte (ASCOM VCO) a cui le attività commerciali possono rivolgersi per ulteriori informazioni.

Tra i beneficiari sono ammesse anche le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e gli artigiani, purché dotati di autorizzazione alla vendita al dettaglio.

Il Distretto diffuso del Commercio di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna è stato istituito al termine di un’attività di studio e censimento delle attività locali, che ha visto il coinvolgimento e la condivisione oltre che degli enti promotori anche del Parco Nazionale Val Grande, Coldiretti Novara e Verbano Cusio Ossola, Confartigianato, API Novara, Vco e Vercelli.

“La Regione Piemonte ha deciso di supportare la nascita dei Distretti del Commercio per sostenere gli esercizi di vicinato e riqualificare gli ambiti urbani – conclude Longo Dorni – e per questo come cabina di regia abbiamo ritenuto importante partire proprio da un sostegno economico per le attività commerciali e dai progetti dei comuni per rendere più accoglienti le aree destinate al commercio”