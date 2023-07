Real Madrid-Milan 3-2, Valverde stende un ottimo Diavolo nell’amichevole di lusso negli Usa

Il nuovo Milan targato Moncada sta prendendo forma. E in campo si vede eccome. Dopo l’amichevole casalinga contro il Lumezzane, infatti, il Diavolo è partito per la sua tournée estiva negli Stati Uniti. Qui ha esordito in un’amichevole di lusso contro il grande Real Madrid: è arrivata una sconfitta per 3-2, ma il tecnico rossonero può di certo dirsi soddisfatto.

Testa già alla prossima dunque per i giocatori del Milan, che nella giornata di venerdì 28 luglio (ore 4.30 italiane) affronteranno la Juventus. Per chi è interessato ai pronostici del derby italiano in terra americana, basta andare su Betmaster Italia.

Real Madrid-Milan 3-2, il racconto del match

Con ancora diverse assenze e tanti nuovi arrivati, il Milan ha disputato un’ottima prova contro il grande Real Madrid di Carlo Ancelotti. In particolare, fra gli ultimi acquisti, hanno ben figurato Loftus-Cheek e Pulisic, che hanno subito dato una marcia in più all’attacco rossonero – così come il giovane Romero, autore anche di un gol da favola.

La squadra di Pioli parte subito forte e infatti il primo tempo termina addirittura con gli italiani in vantaggio per 0-2. Prima il colpo di testa di Tomori sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi come detto il sinistro da fuori all’incrocio del trequartista spagnolo.

Nella ripresa però le cose cambiano. Girandola di sostituzioni ed ecco che arrivano i veri Galacticos. Il match termina infatti 3-2 per gli spagnoli, che la rimontano grazie alla doppietta in due minuti di Federico Valverde e al gol nel finale di Vinicius. Finisce quindi 3-2 Real Madrid, ma i tifosi del Milan possono di sicuro essere soddisfatti.

La situazione calciomercato in casa rossonera

Il Milan è al momento senza dubbio la regina del calciomercato in Italia. Il capo scouting Moncada sta infatti facendo operazione mirate e intelligenti in tutti i ruoli, volte a regalare a mister Stefano Pioli una rosa più forte – e giovane – possibile.

Gli addii di Tonali e Brahim Diaz hanno dato il budget necessario al Diavolo per investire, ed ecco che chi di dovere non ha perso tempo. Ad inizio mercato è arrivato Sportiello come vice-Maignan, poi Loftus-Cheek e Reijnders a centrocampo per sopperire alla partenza del numero 8 e all’infortunio di Bennacer. Quindi il talento di Pulisic e Romero sulla trequarti, che potranno giocare sia sull’esterno destro che al centro dietro la prima punta a seconda del modulo.

Ma non è tutto. Negli ultimi giorni infatti il Milan ha chiuso due altri grandissimi colpi per l’attacco. Il primo è Okafor dal Salisburgo, arrivato negli Usa in queste ore, che avrà il compito del vice-Giroud. Poi soprattutto Chukwueze, esterno destro offensivo acquistato dal Villarreal. In questo modo, si allargano le opzioni per mister Pioli – che nel frattempo attende ancora Musah a centrocampo e le ultime operazioni in difesa.