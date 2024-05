Make Music: a La Fabbrica il grande concerto di fine anno

È in programma, come di consueto, al teatro La Fabbrica di Villadossola il grande concerto di fine anno della scuola Make Music di Domodossola. L’evento si terrà domenica 26 maggio alle 21.00 e per quest’anno la scuola di musica ha scelto il tema degli anni Novanta: non mancheranno quindi le cover degli Oasis, degli AC/DC, dei Metallica, dei Nirvana, dei Blur, ma anche delle Spice Girls e Natalie Imbruglia. I biglietti sono disponibili nella sede dell’associazione Make Music a Domodossola.