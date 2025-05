Meta Title: Gli errori più comuni dei giocatori in Book of Ra – e come evitarli

Errori su Book of Ra slot online: quali sono e come evitarli

Book of Ra è una slot machine tra le più famose di sempre. Se non la conosci, parliamo di un gioco a tema Antico Egitto creato da Novomatic. Lo puoi trovare su the-book-of-ra.it sia in versione demo, che con soldi veri.

Oltre alle varie caratteristiche e funzionalità della slot machine, il titolo si mette in luce per altri aspetti. In particolare, è uno di quei giochi rivoluzionari che da un momento all’altro ha cambiato il settore.

La sua popolarità fa sì che ancora oggi tanti utenti lo scelgano per le proprie puntate con soldi veri. In molti, però, commettono degli errori, spesso banali, che sarebbe facile evitare. Puntare nel modo giusto permette di divertirsi, ma non solo. Fa sì che gli utenti possano avere maggiori chance di vittoria. Scopriamo quali sono gli elementi principali da prendere in esame per evitare errori nel Book of Ra gioco online.

Book of Ra: gli errori da non fare

Credere di vincere sempre

Il più grave tra gli errori dei giocatori quando puntano su Book of Ra Italy è credere di poter vincere a ogni mano. In alternativa, si ipotizza di poter vincere comunque nel giro di un ciclo di partite. In realtà, non possiamo saperlo con certezza. Devi capire che in Book of Ra si possono vincere dei veri, ma si possono anche perdere. Motivo per cui non bisogna mai provare a inseguire le perdite, perché si rischierebbe solo di peggiorare la propria situazione.

Sbagliare gioco

Un altro errore banale che spesso commettono i giocatori è di scegliere la versione di Book of Ra sbagliata. Di conseguenza, si finisce per puntare su un titolo che non conosciamo e crescono i rischi di errori. Devi sapere che Book of Ra è il primo gioco creato da Novomatic. Ha cinque righe, fino a 9 paylines e così via. Dopo di esso, visto il grande successo ottenuto dagli utenti, Novomatic ha deciso di crearne altri. Giusto per fare qualche esempio, nella saga abbiamo giochi come:

Book of Ra Deluxe

Book of Ra Magic

Book of Ra 10

Book of Ra Dice.

La loro grafica fa sempre riferimento al primo titolo pubblicato dal provider. Ognuno, però, ha delle caratteristiche diverse.

Non utilizzare o utilizzare male la funzione Rischio

Uno dei punti di forza di Book of Ra è la presenza della funzione Rischio. Dopo ogni vincita puoi scegliere di rimettere subito in gioco il premio. Per farlo dovrai indovinare il colore della carta coperta che uscirà al centro. Le opzioni sono Rosso e Nero. Attenzione, però, perchè in merito al mini-game, ci sono due classici errori.

Il primo è che i giocatori non conoscono la funzione. Di conseguenza, non la usano.

Il secondo è che la usano troppo. Sperano, da una piccola vincita, di ottenere un bottino enorme. Il rischio, però, è di perdere tutto da un momento all'altro.

Evitare di utilizzare il gioco demo

Un altro classico errore dei giocatori è non scegliere la versione Book of Ra gratis online per qualche partita gratis. Solo dopo, poi, con la conoscenza approfondita delle regole e dei meccanismi, si può passare ai soldi veri. Naturalmente, grazie al conto virtuale si può puntare senza soldi e senza rischi. D'altro canto, anche le vincite ottenute saranno fittizie. Ѐ una modalità che serve solo a scoprire come funziona il gioco in prima persona.

Non impostare il numero di paylines

Tra gli elementi di innovazione portati dalla slot Book of Ra nel mondo dei giochi online c’è la possibilità di modificare il numero di paylines. Lo si può fare prima di ogni spin. Si parte da un minimo di 1 e si arriva fino a 9. Grazie a questa opzione, tutt’oggi non disponibile in ogni slot, gli utenti possono modificare il valore minimo del gettone. Più basso è il numero di linee di pagamento, minore è il valore del gettone. Allo stesso tempo, si avranno meno possibilità di vittoria . Ogni giocatore, comunque, può fare i propri ragionamenti e scegliere la migliore soluzione.

Mancata gestione del budget

Questa è una regola che ogni giocatore dovrebbe seguire sia quando punta su Book of Ra Italy, sia su altri giochi. Consigliamo sempre di stabilire una cifra settimanale che si vuole mettere in gioco. Una volta terminata quella somma, bisogna attendere l'inizio del nuovo periodo per ritornare a giocare. Il vantaggio principale è che si avranno sempre le perdite sotto controllo. Inoltre, si darà molto più valore a ogni singola puntata.

Non divertirsi

Infine, l’errore tra i più gravi descritto fino ad ora, è di non divertirsi. Le slot machine sono un gioco che, per l'appunto, deve regalare delle emozioni. Se decidiamo di puntare su Book of Ra solo con l’ossessione delle vincite avremo una pessima esperienza di gioco. Non solo non ci divertiremo, ma finiremo molto probabilmente con l’essere costantemente di cattivo umore e nervosi.

