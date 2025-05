Roulette online: un confronto tra le varianti, dalle più classiche a quelle moderne

La roulette è un gioco che offre un’ampia gamma di varianti , ciascuna con regolamenti e caratteristiche differenti. In questo articolo vogliamo fornire una panoramica sulle varianti della roulette online, analizzando il funzionamento e le regole di ogni declinazione, da quelle storiche a quelle più moderne.

I casinò virtuali offrono due modalità di gioco alla roulette: la roulette classica e quella live. Nella roulette classica si gioca mediante un software che genera i numeri estratti, mentre in quella live si gioca con un croupier in carne e ossa collegato in tempo reale con i giocatori: il croupier fa girare la pallina, come in un vero casinò. Esistono poi altre versioni della roulette online , tra cui spiccano quella francese e quella americana, facilmente fruibili in tutti i casinò virtuali.

La roulette francese: les jeux sont faits, rien ne va plus

Una delle versioni più celebri del gioco è la roulette francese, molto popolare sia nei casinò fisici sia in quelli virtuali. La roulette francese è caratterizzata da una ruota numerata da 0 a 36 e dall’impiego di una terminologia francese durante lo svolgimento del gioco:

· Pair: puntata sui numeri pari

· Impair: puntata sui numeri dispari

· Manque: puntata sui numeri da 1 a 18

· Passe: puntata sui numeri da 19 a 36

· Rouge: puntata sul colore rosso

· Noir: puntata sul colore nero

Nella roulette francese si possono effettuare quelle che si chiamano “french bet”, ossia puntare su “le famiglie”, ossia dei gruppi di numeri vicini sulla ruota. Si può quindi puntare su queste famiglie con diverse tipologie di scommesse, aumentando le chance di vincita rispetto alla puntata su un unico numero. La roulette francese offre ai giocatori regole particolari:

· La Partage: se il giocatore ha effettuato una puntata semplice, rosso o nero, e la pallina si arresta sullo zero, metà della puntata viene restituita al giocatore.

· En Prison: la puntata viene “imprigionata” per il giro seguente, mantenendo la scommessa in gioco allo scopo di offrire al giocatore una seconda chance di vincita, fino a un massimo di tre turni.

Queste peculiarità aumentano le chance di vincita del player rispetto al banco, un aspetto che rende la roulette francese tra le più popolari nei casinò online.

La roulette americana: la variante iconica

La roulette americana è molto celebre specialmente negli USA. Rispetto alla variante francese, la roulette americana prevede un totale di 38 numeri, uno zero e un doppio zero sulla ruota (00), collocato dalla parte opposta dello zero singolo. In termini di chance di vittoria, la presenza del doppio zero incide in modo negativo, poiché incrementa il margine del banco portandolo al 5,26% (1/38) rispetto al 2,7% (1/37) delle altre roulette. Le tipologie di puntata della roulette americana sono:

· Pieno: paga 36 volte la puntata

· Cavallo: 18 volte la puntata

· Terzina: 12 volte la puntata

· Quartina: 9 volte la puntata

· Sestina: 6 volte la puntata

· Colonna: 3 volte la puntata

Si può scommessere su: Rosso/Nero, Pari/Dispari, Alto/Basso, Prima Dozzina (da 1 a 12), Seconda Dozzina (da 13 a 24) e Terza Dozzina (da 25 a 36).

La roulette europea detta anche roulette inglese

La roulette europea coniuga i punti di forza della variante americana e francese. I numeri sulla ruota sono 37 come nella versione francese (da 0 a 36 senza il doppio zero), mentre la disposizione delle puntate riprende la versione americana: rosso/nero o pari/dispari sono raggruppate da un solo lato del tavolo, offrendo più facilità di gioco. La roulette europea non prevede la regola “en prison”, ma offre “la partage” (se esce lo zero, le puntate esterne semplici sul tavolo vengono divise tra il banco e il giocatore). In questo modo, il margine del banco scende a 1,35% per le scommesse semplici.

Roulette online: le versioni 2.0

Il gioco della roulette continua a trovare nuove declinazioni nell’ambito dei casinò online. Le versioni moderne della roulette online mantengono le caratteristiche tradizionali del gioco, ma aggiungono anche nuove funzionalità, offrendo esperienze di gioco dinamiche e innovative.

Tra le roulette virtuali 2.0, vogliamo descriverne alcune con caratteristiche molto interessanti:

· Mega Fire Blaze Roulette: è una versione più dinamica della tradizionale roulette europea, aggiunge funzioni extra, bonus e premi aggiuntivi che si vanno a sommare alle vincite ordinarie, con ulteriori Jackpot molto vantaggiosi (Mini, Minor, Major, Grand). In più, l’interfaccia del gioco è intuitiva e coinvolgente.

· Dragon Jackpot Roulette: è una variante della versione europea, offre opzioni extra di vincita, premi straordinari, moltiplicatori vantaggiosi relativi ai bonus e ricchi jackpot. La funzione Dragon Jackpot permette di entrare in gioco per provare a vincere uno dei quattro jackpot disponibili.

· Mini Roulette Online: è una versione compatta della classica roulette tradizionale, presenta una ruota ridotta, con 12 numeri, tra cui il rosso e il nero e un singolo 0 verde. Con un numero inferiore di numeri su cui puntare, il gioco risulta più semplice, perfetto per i neofiti.