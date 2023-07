''Colpa di Preioni e Pizzi se l'Ossola non avrà l'ospedale nuovo''

L’Ossola non avrà l’ospedale nuovo e la colpa è di due persone: il sindaco Lucio Pizzi e il consigliere regionale della Lega Alberto Preioni.

Lo dice l’ex presidente del consiglio comunale di Domodossola, Carlo Valentini, oggi uno dei responsabili provinciali di Fratelli d'Italia.

‘’Domodossola non avrà il suo ospedale nuovo ma dovrà accontentarsi della parziale ristrutturazione dell'esistente – spiega Valentini - . Eppure era tutto detto, era tutto pattuito, c'era l'area, c'erano le economie, ed era tutto dichiarato…’’

Poi però secondo l’ex presidente del consiglio qualcosa è successo….

‘’Sono arrivate le amministrative a Domodossola – spiega - , la Lega, con la voce dei vari Preioni, Panza, Montani si affannava a dichiarare eterno amore al sindaco uscente Pizzi. Amore non ricambiato a poche settimane dal voto: scaricati dal sindaco come "oggetti ingombranti e indesiderati". Il contraccolpo è stato duro per i vertici della Lega locale che dopo la debacle su Verbania hanno intuito la disfatta anche su Domo. Il disastro elettorale è compiuto’’.

Ed è a questo punto che Valentini indica Pizzi e Preioni come i responsabili del ‘fallimento' sulla sanità…..

‘’Sì, ci troviamo di fronte a due responsabili sul perché i domesi e gli ossolani non avranno l'ospedale nuovo – afferma . Uno è il sindaco Pizzi che ha creduto che una città come Domodossola potesse fare a meno della parte. L'altro, l'uomo del listino regionale, che ormai arrivato sotto data delle prossime elezioni regionali e delle amministrative di Verbania pensa più al ritorno elettorale che non al bene pubblico’’.