Per una coppia organizzare matrimonio laico non è una cosa così fuori dal mondo visto che si tratta di una scelta sempre più diffusa tra chi ha bisogno e il desiderio di una cerimonia che non sia religiosa ma personalizzata.

Organizzare questo tipo di matrimonio richiede tanta organizzazione e creatività però può rivelarsi alla fine un'esperienza assolutamente gratificante e un giorno indimenticabile sia per gli invitati e ovviamente per la coppia in questione.

In questi casi la prima cosa che bisogna fare è scegliere la location dove avverrà la cerimonia, tenendo presente che di solito i matrimoni laici si svolgono all'aperto in location che sono molto suggestive come per esempio spiagge, giardini e parchi.

Però prima di scegliere la location bisogna valutare attentamente il momento nel quale si decide di sposarsi e cioè la stagione perché solo valutando questa opzione, e pensando al clima, si potrà garantire il massimo comfort non solo alla coppia ma anche agli ospiti e tutti gli invitati.

Nel momento in cui viene scelta la location bisogna pensare alle decorazioni, tenendo presente che questo tipo di matrimonio offre molte possibilità dal punto di vista della personalizzazione, partendo proprio dalla scelta dei colori e toglie gli elementi decorativi.

Di sicuro in questi casi si può creare un'atmosfera familiare e romantica con candele e luci soffuse oppure optare per un’ambientazione più rustica utilizzando decorazioni in stile vintage e fiori.

Invece per quanto riguarda la cerimonia ovviamente si coinvolgeranno parenti e amici per condurla: in tutto questo ci può essere tutta una serie di cose diverse che cambiano in base alle attitudini e alle scelte della coppia perché ci potrebbe essere lo scambio di voti e di simboli personalizzati come candele o sabbia, ma anche delle letture particolari.

Di sicuro secondo gli esperti in questi casi è importante scegliere un rituale che rappresenti gli sposi e loro storia d'amore in maniera originale e significativa





L 'importanza del catering per questo tipo di matrimonio

Al di là di tutto quello che abbiamo detto finora, e al di là del fatto che possono scegliere anche la parte dell'intrattenimento che non annoiare gli ospiti durante il festeggiamento, diciamo che quando si decide di organizzare un matrimonio che non sarà religioso, ma che è laico, bisogna tenere presente anche la scelta del catering perché solo così si possono soddisfare i gusti e le necessità di tutti gli invitati

Per esempio invece di scegliere il classico ristorante si potrà optare per un luogo suggestivo dove organizzare il ricevimento come per esempio il castello o una villa potendo, grazie all'azienda di catering, personalizzare sia il menù che trovate soddisfare tutti gli ospiti anche quelle che possono sembrare esigenze particolari come quelle che hanno scelto la scelta vegetariana e chi è celiaco, oltre a poter anche creare un'esposizione dei tavoli particolare che vada a creare l’atmosfera che si desidera.

Ricordiamo infine che grazie al matrimonio laico si possono anche risparmiare rispetto a una classica cerimonia tradizionale in chiesa in quanto gli sposi possono scegliere in maniera più libera la data e l'orario della cerimonia senza vincoli religiosi