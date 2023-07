Martedì 1° agosto, alle 21, si terrà il Consiglio omunale a Crevoladossola, durante il quale saranno affrontati diversi punti all'ordine del giorno.

Tra gli argomenti in discussione ci saranno: variazione di bilancio; verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio per il periodo 2023-2025 e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; presentazione del Documento Unico di Programmazione;convenzione per la gestione dei servizi scolastici della scuola dell'infanzia di Varzo.