Con Avas Ossola un nuovo corso di formazione per i volontari

L'Avas Ossola, associazione di volontariato che offre servizi ad anziani e ammalati nelle residenze per anziani, in ospedale e a domicilio, organizza il 21° corso di formazione per i volontari.

Il corso è organizzato con il patrocinio del Centro servizi per il territorio di Novara e Vco si terrà dal 16 al 29 maggio all'oratorio del Sacro Cuore di Domodossola, in via Montegrappa 34. Gli incontri inizieranno alle 20.30.

Si parte il 16 maggio. Relatrice la dottoressa Orietta Ossola, direttrice sanitaria degli ospedali di Verbania e Domodossola con l'intervento “I comportamenti da adottare nelle relazioni di aiuto dei volontari in ospedale”.

Giovedì 23 maggio l'incontro verterà sul ruolo del volontario, con testimonianze della presidente dell'associazione Alessandra Bergamini e delle volontarie dell'associazione.

Il 29 maggio gli interventi avranno come tema “Quale volontario nelle strutture residenziali socio sanitarie per adulti”. Relatrici saranno: l'educatrice professionale Simonetta Valterio, direttrice dell'Rsa di Montescheno e della Cooperativa “La Bitta”, e la psicologa Jennifer Veronesi, direttrice dei servizi in ambito psichiatrico della cooperativa “La Bitta”.

Il corso è gratuito ed è rivolto a persone maggiorenni che desiderano arricchire la propria umanità dedicando due ore settimanali all'anziano o all'ammalato.

L'Avas è attiva in Ossola grazie a 50 volontari che prestano servizio nelle residenze per anziani di Domodossola, Premosello, Villadossola e Vogogna; all'ospedale San Biagio di Domodossola, a domicilio nel territorio ossolano e al Centro d'incontro di Pieve Vergonte. Le iscrizioni si ricevono il 16 maggio, mezz'ora prima dell'inizio dell'incontro. Al termine del corso sarà effettuato un incontro con i nuovi volontari e sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni telefonare ad Alessandra 3356199302 oppure a Dora 3407906340.