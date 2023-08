Un noleggio furgoni senza carta di credito e un noleggio furgone in generale, è un tipo di servizio sempre più richiesto per il trasporto merci e per esempio può essere richiesto da un singolo o da una famiglia che deve concludere il trasloco all'interno di un fine settimana se parliamo di noleggio a breve termine.

Quindi se ci mettiamo nei panni di una famiglia che non ha nessuna intenzione di contattare un'impresa di traslochi perché pensa di potersela cavare in autonomia a spostare tutte le cose che devono essere spostate grazie all'aiuto di un furgone, a anche perché esistono dei furgoni molto capienti, dove si possono mettere molte valigie e molti scatoloni per esempio.

Ma questo servizio di noleggio può essere molto interessante anche per dei piccoli professionisti che magari hanno bisogno di trasportare merci per un'esposizione e hanno bisogno di un furgone ad hoc magari due volte al mese oppure ne hanno bisogno magari per un mese intero, ma poi non avrebbero bisogno più dello stesso, e quindi non avrebbe senso comprarlo, e questa soluzione del noleggio per loro sarebbe una soluzione molto interessante.

Il problema è che poi molte persone vanno in difficoltà perché spesso le società di noleggio richiedono una carta di credito a garanzia, e fortunatamente in questo articolo sottolinea il fatto che ormai c’è ne stanno alcune che ci garantiscono questo servizio senza bisogno di averne una, visto che poi non è nemmeno facile ottenerla.

Infatti questo servizio di noleggio furgone senza carte decreto è pensato apposta per quelle persone che hanno questo tipo di difficoltà del genere, e quindi queste agenzie gli vengono incontro.

Naturalmente le agenzie di noleggio pretendevano questa carta di credito non per sadismo, ma perché avevano una garanzia che se non paghiamo un canone o se facciamo un incidente e non vogliamo pagare i danni, oppure se ci fanno la multa e non vogliamo pagare con una carta di credito è più facile recuperare i soldi, rispetto che con una carta di debito.

Dobbiamo informarci sui dettagli rispetto alle condizioni di noleggio di un furgone senza carta di credito

Di certo soprattutto se viviamo in una grande città non ci mancheranno le possibilità e le opzioni quando andiamo a cercare un'agenzia di noleggio per un furgone, però non è detto che ne troviamo molte senza carte di credito, e comunque è sempre bene chiedere tutti i particolari rispetto alle condizioni di noleggio.

Ad esempio molte agenzie di noleggio quello che propongono diciamo a garanzia visto che non c'è la carta di credito è di versare un deposito cauzionale in contanti oppure con bonifico bancario, e la stessa dovrà essere restituita se tutto va bene alla fine del noleggio.

Oppure un'altra soluzione può essere quella di richiedere una carta di debito emessa da una banca o da un istituto finanziario che farà da garanzia e questo garantisce al cliente di sicuro una maggiore flessibilità, anche se c'è sempre diciamo un impegno da prendere.

Mentre alcune non vogliono nulla. però vogliono tutti i documenti di residenza di lavoro e di reddito.