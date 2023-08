“Musiche selvagge” a quasi 2500 metri di altitudine

Dopo la tappa in Val Divedro, all'Alpe Solcio, con la Banfi Bazzari Casucci Band, il Festival Musica in quota, che porta concerti tra le montagne del Verbano-Cusio-Ossola, raggiunge la sede con l'altitudine maggiore dell'edizione 2023: sarà infatti lo straordinario anfiteatro naturale del Passo San Giacomo, in alta Val Formazza, il palco open air per la piccola orchestra “Musiche selvagge”, il prossimo sabato 5 agosto.

Musiche selvagge è una piccola orchestra che suona e reinventa con passione, gusto e rinnovata vitalità la musica popolare di quattro province del nord Italia. È formata da sei musicisti e vocalist che da anni studiano e suonano il patrimonio musicale dell’area montagnosa a cavallo dei territori di Pavia, Piacenza, Genova e Alessandria. Ricca di riferimenti storici e sociali, la musica di questi monti è un giacimento ancora vivo, un importante tassello del patrimonio musicale italiano. Musiche selvagge proporrà dunque una performance musicale moderna e di grande fascino, un affresco in musica ricco di pathos, colori, lingue, sonorità.

Musiche selvagge

Cesare Campanini, voce, fisarmonica; Aurelio Citelli, voce, tastiere, chitarra, bassetto; Marco Domenichetti, piffero, flauti, voce; Andrea Ferraresi, piffero, flauti, clarino, voce ; Roberto Ferrari, piffero, voce; Claudio Rolandi, fisarmonica, voce

Il concerto è in programma alle ore 11.30 e si tiene nella giornata di incontro tra le comunità della Val Bedretto e della Val Formazza. Un momento che vedrà la celebrazione, alle ore 11, della Santa Messa presso la piccola chiesa di San Nicolao. Il concerto è realizzato con il supporto del Comune di Formazza e di Enel Green Power.

Informazioni tecniche

Si raggiunge in auto la piana di Riale, in alta Valle Formazza. Da qui si prende il sentiero ben evidente sulla destra che sale intersecando la strada bianca (che può essere percorsa per chi preferisce un itinerario meno ripido e meno faticoso). Si scollina arrivando in circa un’ora e trenta al muraglione della diga del Toggia, lasciandosi alle spalle il Rifugio “Maria Luisa”. Dal muraglione parte la strada bianca in leggerissima salita che, in circa un’ora, conduce agevolmente al Passo San Giacomo (2313m), storico valico alpino al confine tra Italia e la svizzera Val Bedretto e punto più settentrionale del Piemonte nelle Alpi Lepontine. Il concerto di Musica in Quota si terrà a circa 20 minuti dal passo, nei pressi della caratteristica chiesetta bianca di San Nicolao, lungo il sentiero che scende verso la Val Bedretto.

Ritrovo: ore 8, parcheggio auto di Riale (1740 m), alta Valle Formazza Itinerario: Riale – Rifugio “Maria Luisa” – Diga del Toggia – Passo San Giacomo – Chiesetta di San Nicolao Dislivello: 578 m Tempo percorrenza: 2h30′

Grado di difficoltà: E Guida: Otello Facchini 348 6022824 facchiniotello56@gmail.com – Associazione AccompagNatur

Pranzo al sacco.

In caso di maltempo il concerto è annullato.

Cresce intanto l'attesa per il concerto della vigilia di Ferragosto: lunedì 14 Musica in quota si trasferirà in Valle Vigezzo con il live della Banda Osiris. Tutti i dettagli dell'appuntamento sono come sempre online sul sito ufficiale del Festival.

L'Associazione Musica in Quota cura da sempre l’organizzazione del festival. A sostenerla sono ogni anno numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori-escursionisti, che, associandosi con un contributo di 10 euro, possono supportare il Festival. Il programma completo della stagione 2023 è online sul sito web www.musicainquota.it. Il Festival è su Facebook (www.facebook.com/musicainquota) e su Instagram: www.instagram.com/musicainquota.