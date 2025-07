Alla Biblioteca Contini le opere dei bambini del laboratorio del Centro Studi Fera

Con Creature sensibili, sabato 5 luglio 2025 gli spazi della Biblioteca “Contini” a Domodossola si abbelliranno di tante creazioni fatte a mano dai bambini tra i 6 e i 12 anni che hanno partecipato al laboratorio creativo del Centro Studi Fera di Paola Giavina.

Creature sensibili è una mostra teatrale e narrativa che vuole lasciare spazio ai racconti e alle opere che sono nate durante il laboratorio, dall’incontro tra la magia del gioco e la naturale capacità immaginativa dei piccoli e giovani creativi che vi hanno partecipato.

Tutte le opere sono state realizzate a mano con carta, colla, forbici e materiali di riciclo, per ricordarci che dentro ognuno di noi c’è una creatura sensibile capace di dare una nuova veste e nuova vita alle cose, grazie alla fantasia e alla voglia di esplorare il mondo con sguardi curiosi e mani desiderose di fare.

La visione delle opere sarà accompagnata dal racconto delle storie inventate dai bambini durante la loro realizzazione. Proprio per la sua natura di performance interattiva e teatrale, la mostra sarà visitabile soltanto nella giornata di sabato 5 luglio 2025, dalle ore 11 alle 12.30. Per qualunque ulteriore informazione è possibile contattare la biblioteca al numero 0324/242232 oppure via mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.