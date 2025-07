"Musica da Bere": un festival sempre più ricco a Santa Maria Maggiore

Torna dal 4 luglio al 19 ottobre a Santa Maria Maggiore la storica rassegna Musica da Bere, “il festival che disseta l’anima”, tra le più longeve e apprezzate del territorio ossolano. La manifestazione, nata e cresciuta sotto la direzione artistica del Maestro Roberto Bassa, si presenta nel 2025 con un calendario ancora più ricco e articolato, capace di spaziare dalla musica classica al pop, fino a includere nuove sezioni dedicate alla danza e alla natura.

La tradizionale programmazione musicale classica, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Carlo Ravasenga, si affianca anche quest’anno alla sezione POP, nata lo scorso anno con il supporto dell’Associazione Pirates Of Rock. Il festival si rinnova inoltre con sette appuntamenti dedicati a Musica da Bere Danza e tre eventi di Musica da Bere Natura, che prolungano la stagione fino a ottobre, culminando con il weekend di Fuori di Zucca.

La sezione Pop prende il via venerdì 4 luglio alle ore 21 nel Parco di Villa Antonia (con eventuale spostamento al Teatro Comunale in caso di maltempo) con il concerto degli Ehilà Collective, band lombarda che mescola funk, rock, sonorità brasiliane e blues a una scrittura cantautorale contemporanea. Seguiranno il 27 luglio il “One Man Show” di Carlo Poddighe, artista polistrumentista e produttore, e il 29 agosto il cantautore Diego Potron, con il suo trash blues dalle radici afroamericane.

Per la musica classica, sabato 12 luglio l’appuntamento è al Teatro comunale con il duo Amabili Soffi (flauto e pianoforte) che proporrà un affascinante viaggio tra Ottocento e Novecento. Sabato 26 luglio all’Oratorio San Rocco di Crana, il concerto “Antico tra mura antiche” porterà in scena musica rinascimentale e barocca con violoncello barocco e clavicembalo. Nel Parco di Villa Antonia, ad agosto, si esibiranno l’Archetipo Ensemble (2 agosto) e il duo semi-serio Concert Jouet (16 agosto), per un’esperienza musicale fuori dagli schemi.

Il programma di Musica da Bere Danza prevede sette appuntamenti in diverse location: dall’inaugurazione danzata della mostra “Facciamo acqua da tutte le parti” l’11 luglio, alle visite guidate con degustazioni nelle aziende agricole Evergreen, Valentina Ramoni e Laura Porta, fino a passeggiate tra api e miele a Buttogno, concludendo con uno spettacolo per bambini nel centro storico di Santa Maria Maggiore il 18 ottobre.

Infine, la sezione Musica da Bere Natura propone tre eventi esperienziali: la visita all’Azienda Agricola Minimalia a Re (25 luglio), la “Caccia al Mirtillo” presso l’Azienda Agricola Piccoli Frutti di Vigezzo a Druogno (1 agosto), e il tradizionale tour delle castagne a Buttogno, in occasione della castagnata autunnale, il 19 ottobre.