A Vagna un weekend tra tradizione e sport con la festa campestre degli Alpini

Un fine settimana all’insegna della convivialità, dello sport e della musica attende residenti e visitatori a Vagna, dove il Gruppo Alpini organizza la tradizionale festa campestre presso l’area feste in località Tagliaroli.

L’evento si svolgerà sabato 5 e domenica 6 luglio, con un ricco programma che unisce gusto, folklore e attività all’aria aperta.Si parte sabato sera alle ore 18 con l’apertura del punto ristoro e la cena campestre, occasione perfetta per gustare piatti della tradizione alpina in un’atmosfera informale.

A partire dalle 21.00, la serata entrerà nel vivo con il ballo liscio animato dalla frizzante Ornella’s Group, pronta a far danzare il pubblico sotto le stelle.Domenica 6 luglio il programma si apre all’insegna dello sport: alle 10.00 prenderà il via la quinta prova del campionato provinciale giovanile di corsa in montagna, che vedrà impegnati i giovani atleti del territorio lungo i sentieri ossolani.

A seguire, dalle 12.00 sarà servito il pranzo alpino, con il bis in serata a partire dalle 18.00.Gran finale dalle 20.30, quando tornerà protagonista la musica da ballo con l’energia dell’orchestra Tikozzi Band, per concludere la festa con allegria e tradizione.