Dieci anni fa ci lasciava il professor don Tullio Bertamini

Oggi ricorre il decennale della morte di don Tullio Bertamini. Era il 7 agosto 2013 quando, ad Arco di Trento, in una clinica dov’era ricoverato da tempo, morì lo storico professore e studioso rosminiano. Il nome di don Tullio Bertamini è legato indissolubilmente alla storia ossolana. Il religioso rosminiano trentino infatti non fu solo un insegnate di materie scientifiche per moltissimi anni al Collegio maschile domese, di cui fu anche preside, ma è ricordato anche e soprattutto, per la mole di volumi sulla storia ossolana che ha prodotto nell'arco della sua vita.

Dal 1958 al 2012 scrisse oltre 550 libri. Arte, archeologia, folclore, climatologia e meteorologia, scienze e storia. Libri che spaziavano a 360° sui più svariati argomenti, senza contare gli innumerevoli articoli pubblicati su Oscellana, quella rivista da lui fondata e diretta che ha portato la cultura ossolana e novarese nelle case di migliaia di persone.

Una figura a cui Domodossola e l'Ossola devono molto a livello culturale e storico, e la speranza è che in futuro, oltre alla cittadinanza onoraria della città, già assegnatagli negli scorsi anni, si possa trovare il giusto modo di ricordarlo e onorarlo per sempre.