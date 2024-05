Emilio Ingenito racconta la nostra bandiera nella mostra fotografica "Tricolore"

Venerdì 10 maggio alle 18.00 sarà inaugurata, al Castello di Vogogna, la mostra “Tricolore. Non solo una bandiera” di Emilio Ingenito.

L’esposizione ha come protagonista la fotografia come testimonianza ma anche memoria. Il progetto “Tricolore. non solo una bandiera” nasce una decina di anni fa, quando in occasione della giornata della nascita della nostra bandiera (7 gennaio 1797) il Presidente Ciampi, che tanto la amava, esortava a esporre il tricolore nelle nostre case, a custodirlo con cura, regalarlo ai figli e, ai sindaci che celebrano un matrimonio disse che dovevano donarlo agli sposi. Dopo la vittoria ai Mondiali di calcio del 2006, il tricolore ha incominciato, come sempre accade in queste occasioni, a campeggiare ovunque, a essere sventolato con orgoglio da tifosi e non solo, della nostra nazionale. Da allora nasce l’idea di questo progetto, fino ad arrivare al 2011, anno in cui si sono festeggiati i 150 anni dell’Unità di Italia, e proseguito poi negli anni successivi. Il Tricolore che ci è “venuto incontro” sotto le più svariate forme, nell’arte, negli arredi urbani, negli oggetti di uso comune, nel cibo e nell’abbigliamento, ha finito con il diventare il tema di questa ricerca fotografica; il vederlo rappresentato, non solo in Italia ma anche all’estero, significava unità e appartenenza al nostro paese, il riconoscersi come parte di una identità, di una famiglia, perché come diceva il Presidente Ciampi, nel tricolore si identifica il “simbolo moderno di un popolo antico, ricco di cultura, di tradizioni, di arte e di nobiltà d’animo”. In occasione del primo centenario del Tricolore, il 7 gennaio 1897, in un discorso pronunciato a Reggio Emilia, Giosuè Carducci sottolineò come nei tre colori della bandiera fossero espressi i valori della identità nazionale: nel verde, la natura, l’uguaglianza, la libertà, la gioia; nel bianco, la vittoria, la prudenza, l’autorità; nel rosso, l’ardire e il valore.

La bandiera italiana rappresenta il profondo legame fra gli ideali del Risorgimento, della Resistenza e della Costituzione Repubblicana. Il tricolore è il simbolo concreto dell’unità nazionale, e viene raccontato da Emilio Ingenito nella sua mostra, che sarà visitabile fino al 9 giugno. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 17.00.